Valentin Sima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Sima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Sima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Sima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Sima 20 Ekim 1997 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Valentin Marin Sima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Sima Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Sima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına - tarihinde katılmıştır. Valentin Sima'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Sima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Sima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Sima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Sima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2021 yılında Miroslava

30 Haziran 2021 yılında CS Mioveni

Valentin Sima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Sima şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

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