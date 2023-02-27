Valentin Steinmetz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Steinmetz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Steinmetz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Steinmetz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Steinmetz 12 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Steinmetz Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valentin Steinmetz'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Steinmetz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Steinmetz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Steinmetz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Steinmetz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında ASF Andrézieux-B

1 Temmuz 2020 yılında FC Limonest

1 Temmuz 2021 yılında FC Montceau B.

1 Temmuz 2022 yılında Titus Petange

Valentin Steinmetz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Steinmetz şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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