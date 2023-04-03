Valentin Sulzbacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Sulzbacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Sulzbacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Sulzbacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Sulzbacher 11 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Sulzbacher Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccertalk GmbH yapmaktadır. Valentin Sulzbacher, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AKA Red Bull Salzburg U18 futbol takımında oynamaktadır. AKA Red Bull Salzburg U18 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Valentin Sulzbacher'nin AKA Red Bull Salzburg U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Sulzbacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Sulzbacher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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29 Mart 2012 yılında Ohlsdorf J.

1 Temmuz 2015 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U18

Valentin Sulzbacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Sulzbacher şuan AKA Red Bull Salzburg U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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