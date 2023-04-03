Valentin Tapia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Tapia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Tapia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valentin Tapia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valentin Tapia 28 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Valentin Aaron Tapia şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valentin Tapia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.T. Representaciones yapmaktadır. Valentin Tapia, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CA Independiente II futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente II takımına - tarihinde katılmıştır. Valentin Tapia'nin CA Independiente II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Valentin Tapia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valentin Tapia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valentin Tapia şuan CA Independiente II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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