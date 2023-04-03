Valentin Tapia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Tapia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Valentin Tapia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valentin Tapia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.