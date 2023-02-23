Valentin Ticu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Ticu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Ticu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Ticu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Ticu 19 Eylül 2000 tarihinde Ploieşti şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Valentin Constantin Țicu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Ticu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florin Vulturar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Valentin Ticu'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentin Ticu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Ticu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Ticu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Ticu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Petrolul

Valentin Ticu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Ticu şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valentin Ticu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Petrolul Ploiesti (-2018)

Romanya U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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