Valentin Tsvetanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Tsvetanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Tsvetanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Tsvetanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Tsvetanov 8 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Валентин Димитров Цветанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Tsvetanov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Tsvetanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Valentin Tsvetanov'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentin Tsvetanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Tsvetanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Tsvetanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Tsvetanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ludogorets II

Valentin Tsvetanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Tsvetanov şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

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