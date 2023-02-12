Valentin Umeres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Umeres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Umeres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Umeres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Umeres 16 Haziran 2003 tarihinde Campana şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Renzo Valentín Umeres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Umeres Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LNBSoccer yapmaktadır. Valentin Umeres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Valentin Umeres'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentin Umeres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valentin Umeres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentin Umeres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Umeres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Villa Dálmine

13 Şubat 2021 yılında Talleres II

31 Aralık 2021 yılında Villa Dálmine

Valentin Umeres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Umeres şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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