Valentin Vada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Vada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valentin Vada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valentin Vada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valentin Vada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Vada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valentin Vada

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Vada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Vada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Vada 6 Mart 1996 tarihinde Guadalupe şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Vada Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REAL PRO Football Consultant yapmaktadır. Valentin Vada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Valentin Vada'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentin Vada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ValentinVada

http://www.instagram.com/valentinvada23/

Valentin Vadaboyu ve yaşı kaç

Valentin Vada Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valentin Vada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Valentin Vada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Vada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Bordeaux Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Bordeaux U17

1 Temmuz 2012 yılında Bordeaux U19

1 Temmuz 2013 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2014 yılında G. Bordeaux

31 Ocak 2019 yılında Saint-Étienne

30 Haziran 2019 yılında G. Bordeaux

23 Ağu 2019 yılında UD Almería

4 Ekim 2020 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2021 yılında UD Almería

31 Ağu 2021 yılında Real Zaragoza

Valentin Vada kimdir

Valentin Vada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Vada şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Valentin Vada nereli

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