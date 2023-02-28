Valentin Vidal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Vidal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Valentin Vidal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valentin Vidal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.