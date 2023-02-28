Valentin Vidal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Vidal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Vidal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valentin Vidal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valentin Vidal 12 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valentin Vidal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Valentin Vidal, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valentin Vidal'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Valentin Vidal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valentin Vidal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Unión Española
Valentin Vidal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valentin Vidal şuan Unión Española takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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