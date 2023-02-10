Valentin Viola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Viola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valentin Viola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valentin Viola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Valentin Viola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Viola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valentin Viola

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Viola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Viola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Viola 28 Ağu 1991 tarihinde Moreno şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Valentín Nicolás Viola şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Viola Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Viola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valentin Viola'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Viola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valentinviola/

Valentin Violaboyu ve yaşı kaç

Valentin Viola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valentin Viola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Valentin Viola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Viola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Racing Club

31 Temmuz 2012 yılında Sporting CP

1 Ağu 2013 yılında Racing Club

30 Haziran 2014 yılında Sporting CP

1 Ağu 2014 yılında Karabükspor

30 Haziran 2015 yılında Sporting CP

1 Temmuz 2015 yılında Sporting B

13 Ocak 2016 yılında Apol. Limassol

15 Ocak 2016 yılında Mouscron

25 Ocak 2017 yılında Apol. Limassol

26 Ocak 2017 yılında Indep. Medellín

31 Aralık 2017 yılında Apol. Limassol

25 Ocak 2018 yılında San Lorenzo

5 Aralık 2018 yılında Apol. Limassol

15 Ocak 2019 yılında San Martín (T)

18 Temmuz 2019 yılında Nueva Chicago

1 Temmuz 2020 yılında Agropecuario

30 Temmuz 2021 yılında Barracas C.

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Valentin Viola kimdir

Valentin Viola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Viola şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Valentin Viola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Valentin Viola nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Depremi fırsat bilip fahiş fiyat artışı yaptılar! Ticaret Bakanlığı'ndan 353 firmaya 85 milyon liraya yaklaşan para cezası
Depremi fırsat bilip fahiş fiyat artışı yaptılar! Ticaret Bakanlığı'ndan 353 firmaya 85 milyon liraya yaklaşan para cezası
Daniel Villalva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Villalva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Villalva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Villalva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Palacio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Palacio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Palacio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Palacio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"