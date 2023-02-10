Valentin Viola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Viola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Viola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Viola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Viola 28 Ağu 1991 tarihinde Moreno şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Valentín Nicolás Viola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Viola Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentin Viola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valentin Viola'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Viola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valentinviola/

Valentin Viola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valentin Viola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Valentin Viola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Viola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Racing Club

31 Temmuz 2012 yılında Sporting CP

1 Ağu 2013 yılında Racing Club

30 Haziran 2014 yılında Sporting CP

1 Ağu 2014 yılında Karabükspor

30 Haziran 2015 yılında Sporting CP

1 Temmuz 2015 yılında Sporting B

13 Ocak 2016 yılında Apol. Limassol

15 Ocak 2016 yılında Mouscron

25 Ocak 2017 yılında Apol. Limassol

26 Ocak 2017 yılında Indep. Medellín

31 Aralık 2017 yılında Apol. Limassol

25 Ocak 2018 yılında San Lorenzo

5 Aralık 2018 yılında Apol. Limassol

15 Ocak 2019 yılında San Martín (T)

18 Temmuz 2019 yılında Nueva Chicago

1 Temmuz 2020 yılında Agropecuario

30 Temmuz 2021 yılında Barracas C.

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Valentin Viola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Viola şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Valentin Viola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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