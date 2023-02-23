Valentin Yoskov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Yoskov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valentin Yoskov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valentin Yoskov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valentin Yoskov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Yoskov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valentin Yoskov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Yoskov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Yoskov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Yoskov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Yoskov 5 Haziran 1998 tarihinde Burgas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Валентин Йосков Йосков şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Yoskov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. Valentin Yoskov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valentin Yoskov'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentin Yoskov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Yoskov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Valentin Yoskov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Yoskov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Cherno More

1 Temmuz 2017 yılında Nesebar

30 Haziran 2018 yılında Cherno More

21 Ağustos 2018 yılında C. Balchik

30 Haziran 2019 yılında Cherno More

1 Temmuz 2019 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2020 yılında Etar

31 Aralık 2020 yılında CSKA 1948

12 Ocak 2021 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

1 Ocak 2023 yılında Septemvri Sofia

30 Haziran 2023 yılında CSKA 1948 II

Valentin Yoskov kimdir

Valentin Yoskov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Yoskov şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Valentin Yoskov nereli

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