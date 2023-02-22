Valentine Obilor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentine Obilor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentine Obilor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valentine Obilor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valentine Obilor 14 Şubat 2001 tarihinde Aba şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Valentine Friday Obilor şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valentine Obilor Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentine Obilor, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Valentine Obilor'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Valentine Obilor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valentine Obilor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2022 yılında Akwa United
Valentine Obilor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valentine Obilor şuan Akwa United takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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