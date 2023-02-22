Valentine Obilor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentine Obilor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Valentine Obilor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valentine Obilor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.