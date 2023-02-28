Valentine Odoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentine Odoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valentine Odoh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valentine Odoh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valentine Odoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentine Odoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valentine Odoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentine Odoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentine Odoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentine Odoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentine Odoh 14 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentine Odoh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Linda Sports yapmaktadır. Valentine Odoh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valentine Odoh'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Valentine Odoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentine Odoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2023 yılında Harras Hodoud

Valentine Odoh kimdir

Valentine Odoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentine Odoh şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Valentine Odoh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nigeria B takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Valentine Odoh nereli

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