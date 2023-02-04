Valentine Ozornwafor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentine Ozornwafor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentine Ozornwafor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentine Ozornwafor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentine Ozornwafor 1 Haziran 1999 tarihinde Nsukka şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Valentine James Ozornwafor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentine Ozornwafor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DW Sports Management yapmaktadır. Valentine Ozornwafor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sochaux-Montbéliard futbol takımında oynamaktadır. FC Sochaux-Montbéliard takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valentine Ozornwafor'nin FC Sochaux-Montbéliard ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentine Ozornwafor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/val_james_snr/

Valentine Ozornwafor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valentine Ozornwafor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Valentine Ozornwafor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentine Ozornwafor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Enyimba Aba

1 Temmuz 2019 yılında Galatasaray

22 Ağu 2019 yılında UD Almería

17 Ağu 2020 yılında Galatasaray

21 Ağu 2021 yılında RSC Charleroi

30 Haziran 2022 yılında Galatasaray

1 Temmuz 2022 yılında RSC Charleroi

8 Temmuz 2022 yılında FC Sochaux

30 Haziran 2023 yılında RSC Charleroi

Valentine Ozornwafor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentine Ozornwafor şuan FC Sochaux-Montbéliard takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valentine Ozornwafor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Enyimba Aba (-12/2018)

Nijerya takımında 14 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Nijerya U23 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Nijerya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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