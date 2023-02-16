Valentino Lazaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Lazaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valentino Lazaro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valentino Lazaro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valentino Lazaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Lazaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentino Lazaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentino Lazaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentino Lazaro 24 Mart 1996 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Valentino Lando Lazaro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentino Lazaro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Valentino Lazaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torino futbol takımında oynamaktadır. Torino takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Valentino Lazaro'nin Torino ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentino Lazaro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/lazarovalentino/

http://facebook.com/pages/category/Athlete/Valentino-Lazaro-144088325688983/

Valentino Lazaroboyu ve yaşı kaç

Valentino Lazaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentino Lazaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 19.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Valentino Lazaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentino Lazaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2011 yılında AKA Salzb. U16

1 Ocak 2012 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2012 yılında RB Salzburg

3 Ağu 2017 yılında Hertha Berlin

30 Haziran 2018 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2018 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2019 yılında Inter

24 Ocak 2020 yılında Newcastle

31 Temmuz 2020 yılında Inter

20 Ağu 2020 yılında Gladbach

30 Haziran 2021 yılında Inter

31 Ağu 2021 yılında Benfica

30 Haziran 2022 yılında Inter

1 Ağu 2022 yılında Torino

30 Haziran 2023 yılında Inter

Valentino Lazaro kimdir

Valentino Lazaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentino Lazaro şuan Torino takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grazer AK (2002-2011), Red Bull Salzburg (2011-2012)

Valentino Lazaro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya takımında 22 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 3 gol atmıştır.

Avusturya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Valentino Lazaro nereli

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