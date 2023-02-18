Valentino Majstorovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Majstorovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentino Majstorovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentino Majstorovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentino Majstorovic 11 Kasım 1995 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Valentino Majstorović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentino Majstorovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marjan Sisic yapmaktadır. Valentino Majstorovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valentino Majstorovic'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Valentino Majstorovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentino Majstorovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentino Majstorovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentino Majstorovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dragovoljac U17

1 Temmuz 2012 yılında Dragovoljac U19

1 Temmuz 2014 yılında Hrv Dragovoljac

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2023 yılında HNK Gorica

Valentino Majstorovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentino Majstorovic şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Valentino Majstorovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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