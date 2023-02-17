Valentino Muller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Muller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentino Muller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentino Muller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentino Muller 19 Ocak 1999 tarihinde Lustenau şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentino Muller Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Valentino Muller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Valentino Muller'nin WSG Tirol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentino Muller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentino Muller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentino Muller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentino Muller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2014 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2015 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2019 yılında LASK

27 Temmuz 2021 yılında WSG Tirol

Valentino Muller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentino Muller şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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