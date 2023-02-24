Valentino Murataj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Murataj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentino Murataj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentino Murataj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentino Murataj 15 Ağustos 1996 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentino Murataj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Valentino Murataj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Valentino Murataj'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valentino Murataj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentino Murataj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valentino Murataj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentino Murataj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2014 yılında O. Tirana U19

2 Şubat 2015 yılında Partizani U19

9 Eylül 2015 yılında FK Dinamo

1 Eylül 2017 yılında FK Bylis

15 Ocak 2021 yılında FK Partizani

Valentino Murataj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentino Murataj şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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