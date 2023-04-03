Valentino Quintero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Quintero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentino Quintero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valentino Quintero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valentino Quintero 14 Nisan 2003 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Valentino Mariano Quintero şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valentino Quintero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentino Quintero, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CA Rosario Central II futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valentino Quintero'nin CA Rosario Central II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Valentino Quintero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valentino Quintero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Ros. Central II
Valentino Quintero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valentino Quintero şuan CA Rosario Central II takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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