Valentino Tallarico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Tallarico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentino Tallarico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentino Tallarico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentino Tallarico 20 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentino Tallarico Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valentino Tallarico'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentino Tallarico Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentino Tallarico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Valentino Tallarico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentino Tallarico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında F91 Dudelange

Valentino Tallarico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentino Tallarico şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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