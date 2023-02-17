Valentino Werro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Werro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentino Werro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentino Werro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentino Werro 6 Ocak 2002 tarihinde Santa Fé şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentino Werro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valentino Werro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına - tarihinde katılmıştır. Valentino Werro'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentino Werro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentino Werro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Valentino Werro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentino Werro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında CA Unión II

- yılında Guillermo Brown

Valentino Werro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentino Werro şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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