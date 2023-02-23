Valeri Hristov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeri Hristov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeri Hristov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeri Hristov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeri Hristov 10 Mart 1998 tarihinde Dobrich şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Валери Христов Христов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeri Hristov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valeri Hristov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valeri Hristov'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valeri Hristov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeri Hristov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valeri Hristov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeri Hristov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Litex II

1 Temmuz 2016 yılında L. Plovdiv U19

1 Ocak 2017 yılında C. Balchik

1 Temmuz 2019 yılında Montana

1 Temmuz 2021 yılında Botev Vratsa

15 Temmuz 2022 yılında Yantra

2 Ocak 2023 yılında Etar

Valeri Hristov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeri Hristov şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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