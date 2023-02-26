Valeri Olkhovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeri Olkhovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeri Olkhovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeri Olkhovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeri Olkhovi 18 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ვალერი ოლხოვი şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeri Olkhovi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valeri Olkhovi'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valeri Olkhovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeri Olkhovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Valeri Olkhovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeri Olkhovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Guria

1 Ocak 2020 yılında Kolkheti Poti

1 Ocak 2021 yılında Zugdidi

1 Ocak 2022 yılında FC Gagra

1 Temmuz 2022 yılında Kolkheti Poti

Valeri Olkhovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeri Olkhovi şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.