Valeri Qazaishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeri Qazaishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeri Qazaishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeri Qazaishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeri Qazaishvili 29 Ocak 1993 tarihinde Ozurgeti şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ვალერი ყაზაიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeri Qazaishvili Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Valeri Qazaishvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 16 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Valeri Qazaishvili'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valeri Qazaishvili Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vakoqazaishvili/

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Valeri Qazaishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeri Qazaishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Valeri Qazaishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeri Qazaishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Metalurgi R.

1 Şubat 2011 yılında Saburtalo

1 Şubat 2011 yılında Sioni Bolnisi

31 Mayıs 2011 yılında Saburtalo

9 Ağustos 2011 yılında Vitesse

31 Ağustos 2016 yılında Legia Varşova

30 Haziran 2017 yılında Vitesse

10 Temmuz 2017 yılında San Jose

16 Şubat 2021 yılında Ulsan Hyundai

Valeri Qazaishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeri Qazaishvili şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valeri Qazaishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Saburtalo

Gürcistan takımında 8 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 63 maçta 13 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

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