Valerian Ciupe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valerian Ciupe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valerian Ciupe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Valerian Ciupe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Valerian Ciupe 3 Eylül 2004 tarihinde Baia Mare şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Valerian Ciupe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CFR Cluj U19 futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj U19 takımına 22 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Valerian Ciupe'nin CFR Cluj U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Valerian Ciupe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Valerian Ciupe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Şubat 2019 yılında CFR Cluj U19
Valerian Ciupe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Valerian Ciupe şuan CFR Cluj U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.