Valerian Huttner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valerian Huttner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valerian Huttner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valerian Huttner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valerian Huttner 23 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Valerian Harald Hüttner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valerian Huttner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini extratime GmbH yapmaktadır. Valerian Huttner, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Valerian Huttner'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valerian Huttner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valerian Huttner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valerian Huttner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valerian Huttner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2011 yılında Ohlsdorf J.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2017 yılında A. Vienna Res.

1 Şubat 2019 yılında Traiskirchen

30 Haziran 2019 yılında Young Violets

25 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg II

30 Haziran 2020 yılında Young Violets

1 Ağu 2020 yılında Vorwärts Steyr

31 Aralık 2020 yılında Young Violets

1 Ocak 2021 yılında Vorwärts Steyr

1 Temmuz 2021 yılında St. Valentin

31 Aralık 2021 yılında Vorwärts Steyr

1 Ocak 2022 yılında Micheldorf

30 Haziran 2022 yılında Vorwärts Steyr

Valerian Huttner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valerian Huttner şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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ASKÖ Steyrermühl (2009-2/2011), ASKÖ Ohlsdorf (3/2011-2015), FK Austria Wien (2015-1/2019)

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