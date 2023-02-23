Valerica Gaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valerica Gaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valerica Gaman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valerica Gaman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valerica Gaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valerica Gaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valerica Gaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valerica Gaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valerica Gaman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valerica Gaman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valerica Gaman 25 Şubat 1989 tarihinde Băileşti şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marius Valerică Găman şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valerica Gaman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ioan Becali yapmaktadır. Valerica Gaman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Valerica Gaman'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valerica Gaman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valerica Gaman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Valerica Gaman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valerica Gaman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında U. Craiova

16 Mart 2011 yılında FC Dinamo

3 Ağustos 2011 yılında Astra Ploiesti

1 Temmuz 2016 yılında Karabükspor

19 Ocak 2018 yılında FCSB

1 Temmuz 2018 yılında Al-Shabab

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

6 Ağustos 2020 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2021 yılında Univ. Craiova

Valerica Gaman kimdir

Valerica Gaman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valerica Gaman şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Valerica Gaman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 15 numaralı formasıyla 11 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Valerica Gaman nereli

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