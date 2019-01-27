Valerie Garnier: “Oyuncularımla gösterdiği reaksiyondan dolayı gurur duyuyorum"

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, Galatasaray derbisinden sonra yaptığı açıklamada, oyuncularıyla gösterdikleri reaksiyondan dolayı için gurur duyduğunu söyledi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. Haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 68-60 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier ile oyunculardan Ayşe Cora açıklamada bulundu. Oyuncularıyla gösterdikleri reaksiyondan dolayı için gurur duyduğunu söyleyen Valeria Garnier, "Zor bir maç bekliyorduk, öyle de geçti. Galatasaray deplasmanında bu zorluğu bekliyorduk. Bu maçları kazanmanız için iyi savunma yapmanız ve ribaundlarda iyi olmanız gerekir. Biz bu iki konuda da iyiydik" şeklinde konuştu.

Ayşe Cora ise derbi maçlarının kendileri için ayrı bir önem taşıdığını, galibiyetin üstüne koyarak devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA