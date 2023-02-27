Valerijs Afanasjevs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valerijs Afanasjevs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valerijs Afanasjevs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valerijs Afanasjevs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valerijs Afanasjevs 20 Eylül 1982 tarihinde Daugavpils şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valerijs Afanasjevs Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valerijs Afanasjevs, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına 26 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Valerijs Afanasjevs'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valerijs Afanasjevs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valerijs Afanasjevs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valerijs Afanasjevs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valerijs Afanasjevs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Riga

1 Ocak 2006 yılında Ditton

1 Ocak 2009 yılında Dinaburg

1 Ocak 2010 yılında Daugavpils

1 Ocak 2012 yılında Metalurgs

1 Şubat 2014 yılında Liepaja

26 Mart 2018 yılında Daugavpils

Valerijs Afanasjevs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valerijs Afanasjevs şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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