Valerijs Lizunovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valerijs Lizunovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valerijs Lizunovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valerijs Lizunovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valerijs Lizunovs 24 Şubat 2004 tarihinde Daugavpils şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valerijs Lizunovs Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Valerijs Lizunovs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Valerijs Lizunovs'nin RFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valerijs Lizunovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valerijs Lizunovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valerijs Lizunovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valerijs Lizunovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Daugavpils

1 Ocak 2022 yılında RFS

8 Mart 2022 yılında Daugavpils

1 Ocak 2023 yılında RFS

Valerijs Lizunovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valerijs Lizunovs şuan RFS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Valerijs Lizunovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 18 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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