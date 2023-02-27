Valerijs Redjko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valerijs Redjko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valerijs Redjko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valerijs Redjko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valerijs Redjko 10 Mart 1983 tarihinde Jelgava şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Valērijs Redjko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valerijs Redjko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valerijs Redjko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Valerijs Redjko'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valerijs Redjko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valerijs Redjko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valerijs Redjko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valerijs Redjko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Riga

1 Ocak 2004 yılında Auda

1 Ocak 2005 yılında Venta Kuldiga

1 Ocak 2006 yılında Jelgava

1 Ocak 2008 yılında Blazma

1 Ocak 2009 yılında Jelgava

1 Ocak 2020 yılında ara verdi

1 Temmuz 2020 yılında Albatroz/Jelgava

Valerijs Redjko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valerijs Redjko şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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