Valerio Barbaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valerio Barbaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valerio Barbaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valerio Barbaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valerio Barbaro 16 Şubat 1998 tarihinde Niederkorn şehrinde doğmuştur. Lüksemburg,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valerio Barbaro Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Valerio Barbaro'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valerio Barbaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valerio Barbaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valerio Barbaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valerio Barbaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Niederkorn U19

1 Temmuz 2016 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2018 yılında FC UNA Strassen

1 Temmuz 2019 yılında FC Rodange 91

30 Haziran 2020 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2020 yılında FC Rodange 91

1 Temmuz 2021 yılında UN Käerjeng 97

Valerio Barbaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valerio Barbaro şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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