Valerio Marinacci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valerio Marinacci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valerio Marinacci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valerio Marinacci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valerio Marinacci 5 Nisan 2003 tarihinde Roma şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Honduras,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Valerio Rodrigo Marinacci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valerio Marinacci Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSP FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Valerio Marinacci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valerio Marinacci'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valerio Marinacci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valeriomarinacci89/

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Valerio Marinacci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valerio Marinacci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Valerio Marinacci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valerio Marinacci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lazio U17

1 Eylül 2020 yılında Lazio U19

20 Ocak 2023 yılında Cosenza U19

Valerio Marinacci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valerio Marinacci şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Valerio Marinacci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İtalya U16 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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