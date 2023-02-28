Valeriu Butucel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriu Butucel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriu Butucel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriu Butucel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriu Butucel 9 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriu Butucel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 9 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Valeriu Butucel'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valeriu Butucel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/butucel01/

Valeriu Butucel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriu Butucel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Valeriu Butucel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriu Butucel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2021 yılında Sfintul Gheor.

Valeriu Butucel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriu Butucel şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Valeriu Butucel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U17 takımında 12 numaralı formasıyla 31 Ocak 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U16 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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