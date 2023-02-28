Valeriu Gaiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriu Gaiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriu Gaiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriu Gaiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriu Gaiu 6 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriu Gaiu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Valeriu Gaiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valeriu Gaiu'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valeriu Gaiu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valeriugaiu/

Valeriu Gaiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriu Gaiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valeriu Gaiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriu Gaiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Sheriff-2

1 Temmuz 2020 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo-Auto

31 Aralık 2021 yılında FC Sheriff

23 Şubat 2022 yılında FC Bălți

31 Aralık 2022 yılında FC Sheriff

31 Ocak 2023 yılında Zimbru Chisinau

30 Haziran 2023 yılında FC Sheriff

Valeriu Gaiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriu Gaiu şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Valeriu Gaiu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U21 takımında 22 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 2 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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