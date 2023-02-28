Valeriu Macritchii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriu Macritchii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriu Macritchii adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriu Macritchii Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriu Macritchii 13 Şubat 1996 tarihinde Bălți şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Valerii Macrițchii şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriu Macritchii Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valeriu Macritchii, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Valeriu Macritchii'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valeriu Macritchii Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vall96/

Valeriu Macritchii Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriu Macritchii isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valeriu Macritchii Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriu Macritchii futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Sheriff

1 Mart 2016 yılında Sheriff-2

31 Mayıs 2016 yılında Sheriff-2

27 Temmuz 2016 yılında FC Petrocub

11 Ocak 2017 yılında FC Sheriff

1 Mart 2017 yılında CSF Speranta

30 Haziran 2017 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2017 yılında FC Petrocub

19 Haziran 2018 yılında FC Sheriff

21 Haziran 2018 yılında Sfintul Gheor.

31 Aralık 2018 yılında FC Sheriff

1 Mart 2019 yılında Dinamo-Auto

23 Ocak 2020 yılında Ripensia

2 Eylül 2022 yılında Milsami

Valeriu Macritchii Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriu Macritchii şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valeriu Macritchii Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Sheriff Tiraspol

Moldova takımında 13 numaralı formasıyla 26 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 6 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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