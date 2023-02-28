Valeriu Macritchii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriu Macritchii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valeriu Macritchii kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valeriu Macritchii ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Valeriu Macritchii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriu Macritchii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valeriu Macritchii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriu Macritchii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriu Macritchii adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriu Macritchii Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriu Macritchii 13 Şubat 1996 tarihinde  Bălți şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Valerii Macrițchii şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriu Macritchii Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valeriu Macritchii, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Valeriu Macritchii'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valeriu Macritchii Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vall96/

Valeriu Macritchii Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriu Macritchii isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Valeriu Macritchii Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriu Macritchii futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Sheriff

1 Mart 2016 yılında Sheriff-2

31 Mayıs 2016 yılında Sheriff-2

27 Temmuz 2016 yılında FC Petrocub

11 Ocak 2017 yılında FC Sheriff

1 Mart 2017 yılında CSF Speranta

30 Haziran 2017 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2017 yılında FC Petrocub

19 Haziran 2018 yılında FC Sheriff

21 Haziran 2018 yılında Sfintul Gheor.

31 Aralık 2018 yılında FC Sheriff

1 Mart 2019 yılında Dinamo-Auto

23 Ocak 2020 yılında Ripensia

2 Eylül 2022 yılında Milsami

Valeriu Macritchii kimdir

Valeriu Macritchii Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriu Macritchii şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia Sheriff Tiraspol

Valeriu Macritchii Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 13 numaralı formasıyla 26 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 6 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Valeriu Macritchii nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Milan Ristovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Ristovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milan Ristovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Ristovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Macovei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Macovei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Macovei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Macovei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex İvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex İvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex İvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex İvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dumitru Renita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dumitru Renita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dumitru Renita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dumitru Renita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi