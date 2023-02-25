Valeriy Bocherov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Bocherov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Bocherov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Bocherov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Bocherov 10 Ağustos 2000 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бочеров Валерий Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Bocherov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Valeriy Bocherov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Valeriy Bocherov'nin BATE Borisov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valeriy Bocherov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bocherov5/

Valeriy Bocherov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Bocherov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valeriy Bocherov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Bocherov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2020 yılında Smolevichi

31 Aralık 2020 yılında BATE II

25 Şubat 2021 yılında FK Slutsk

31 Aralık 2021 yılında BATE II

1 Ocak 2022 yılında BATE Borisov

Valeriy Bocherov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Bocherov şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Valeriy Bocherov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 13 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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