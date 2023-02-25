Valeriy Gorbachik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Gorbachik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valeriy Gorbachik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valeriy Gorbachik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valeriy Gorbachik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Gorbachik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valeriy Gorbachik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Gorbachik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Gorbachik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Gorbachik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Gorbachik 19 Ocak 1995 tarihinde Pukhovichi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Горбачик Валерий Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Gorbachik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Valeriy Gorbachik'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valeriy Gorbachik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valeragorbachik/

Valeriy Gorbachik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Gorbachik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Valeriy Gorbachik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Gorbachik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2015 yılında FK Beryoza

31 Aralık 2015 yılında Dinamo Minsk II

15 Nisan 2016 yılında Smolevichi

8 Ağustos 2018 yılında Torpedo Zhodino

23 Temmuz 2020 yılında Liepaja

31 Aralık 2020 yılında Torpedo Zhodino

20 Temmuz 2021 yılında Isloch

5 Ocak 2022 yılında Torpedo Zhodino

Valeriy Gorbachik kimdir

Valeriy Gorbachik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Gorbachik şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dinamo Minsk

Valeriy Gorbachik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Valeriy Gorbachik nereli

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