Valeriy Gromyko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Gromyko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Gromyko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Gromyko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Gromyko 23 Ocak 1997 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Громыко Валерий Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Gromyko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Valeriy Gromyko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Valeriy Gromyko'nin BATE Borisov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valeriy Gromyko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gr0m_23/

Valeriy Gromyko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Gromyko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valeriy Gromyko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Gromyko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FK Minsk

2 Şubat 2018 yılında Soligorsk

15 Ocak 2020 yılında Arsenal Tula

1 Temmuz 2021 yılında BATE Borisov

31 Aralık 2021 yılında Arsenal Tula

28 Şubat 2022 yılında BATE Borisov

Valeriy Gromyko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Gromyko şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Valeriy Gromyko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 23 numaralı formasıyla 8 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 20 numaralı formasıyla 17 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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