Valeriy Potorocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Potorocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Potorocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Potorocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Potorocha 16 Nisan 1996 tarihinde Rechitsa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Потороча Валерий Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Potorocha Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Valeriy Potorocha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Valeriy Potorocha'nin Slavia Mozyr ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valeriy Potorocha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valery_patarocha/

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Valeriy Potorocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Potorocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Valeriy Potorocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Potorocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Svetlogorsk

8 Eylül 2016 yılında Bardejov

2 Mart 2018 yılında Sokol Hostoun

10 Ağustos 2018 yılında Smolevichi

23 Şubat 2019 yılında Sputnik

15 Şubat 2021 yılında Dynamo Brest

11 Ocak 2022 yılında Slavia

Valeriy Potorocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Potorocha şuan Slavia Mozyr takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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