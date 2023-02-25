Valeriy Senko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Senko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valeriy Senko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valeriy Senko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valeriy Senko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Senko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valeriy Senko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Senko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Senko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Senko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Senko 7 Nisan 1998 tarihinde Baranovichi şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сенько Валерий Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Senko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valeriy Senko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valeriy Senko'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valeriy Senko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valerasenko/

Valeriy Senko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Senko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Valeriy Senko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Senko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Soligorsk II

13 Şubat 2018 yılında Luch

31 Aralık 2018 yılında Soligorsk II

8 Şubat 2019 yılında Slavia

16 Temmuz 2020 yılında Dzerzhinsk

14 Ocak 2023 yılında Isloch

Valeriy Senko kimdir

Valeriy Senko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Senko şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shakhtjor Soligorsk

Valeriy Senko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 22 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Valeriy Senko nereli

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