Valeriy Stepanenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Stepanenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Stepanenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Stepanenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Stepanenko 19 Ekim 1998 tarihinde Kurakhove, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Степаненко Валерій Валерійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Stepanenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BowerCotton & Shylov yapmaktadır. Valeriy Stepanenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Valeriy Stepanenko'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valeriy Stepanenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/val___stepanenko/

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Valeriy Stepanenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Stepanenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Valeriy Stepanenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Stepanenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Eylül 2016 yılında Podillya Kh.

27 Temmuz 2018 yılında Obolon-Brovar

2 Mart 2020 yılında Sfintul Gheor.

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

30 Mart 2021 yılında Skoruk

12 Nisan 2021 yılında Maktaaral

25 Şubat 2022 yılında Kalev

4 Şubat 2023 yılında Viitorul Tg.Jiu

Valeriy Stepanenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Stepanenko şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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