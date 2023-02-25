Valeriy Zhukovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Zhukovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Zhukovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Zhukovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Zhukovskiy 21 Mayıs 1984 tarihinde Lida şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Жуковский Валерий Францевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Zhukovskiy Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valeriy Zhukovskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Valeriy Zhukovskiy'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Valeriy Zhukovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Zhukovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valeriy Zhukovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Zhukovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Belshina

1 Temmuz 2007 yılında Soligorsk

1 Temmuz 2009 yılında Naftan

1 Ocak 2013 yılında Gomel

1 Ocak 2014 yılında Naftan

1 Ocak 2016 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2017 yılında Neman Grodno

Valeriy Zhukovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Zhukovskiy şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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