Valery Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valery Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valery Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valery Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valery Fernandez 23 Kasım 1999 tarihinde L'Escala şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Valery Fernández Estrada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valery Fernandez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valery Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Valery Fernandez'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Valery Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valeryfdezestrada/

Valery Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valery Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Valery Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valery Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Girona FC Altya

1 Temmuz 2015 yılında L'Escala

1 Temmuz 2016 yılında Girona U19

1 Temmuz 2018 yılında CF Peralada

1 Ocak 2019 yılında Girona FC

Valery Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valery Fernandez şuan Girona FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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