Valgeir Arni Svansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valgeir Arni Svansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valgeir Arni Svansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valgeir Arni Svansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valgeir Arni Svansson 28 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valgeir Arni Svansson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Valgeir Arni Svansson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Valgeir Arni Svansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valgeir Arni Svansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valgeir Arni Svansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valgeir Arni Svansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Afturelding

27 Temmuz 2018 yılında Vaengir J.

21 Şubat 2019 yılında Afturelding

17 Şubat 2022 yılında Hönefoss

8 Şubat 2023 yılında Fylkir

Valgeir Arni Svansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valgeir Arni Svansson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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