Valgeir Lunddal Fridriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valgeir Lunddal Fridriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valgeir Lunddal Fridriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valgeir Lunddal Fridriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valgeir Lunddal Fridriksson 24 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Valgeir Lunddal Friðriksson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valgeir Lunddal Fridriksson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Valgeir Lunddal Fridriksson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Valgeir Lunddal Fridriksson'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Valgeir Lunddal Fridriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valgeir Lunddal Fridriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valgeir Lunddal Fridriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valgeir Lunddal Fridriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2017 yılında Fjölnir

15 Mayıs 2019 yılında Valur

1 Ocak 2021 yılında Häcken

Valgeir Lunddal Fridriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valgeir Lunddal Fridriksson şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Valgeir Lunddal Fridriksson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 2 numaralı formasıyla 12 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 21 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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