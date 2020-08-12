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Vali açıkladı! Malatya'da düğünlere saat sınırlaması getirildi

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış göstermesi ve kentteki vatandaşların tedbirlere uymaması nedeniyle düğünlerin 2 saat süreyle sınırlandırılmasına karar verildi.

Vali açıkladı! Malatya'da düğünlere saat sınırlaması getirildi

Vaka sayılarının son dönemde arttığı Malatya'da günde ortalama bin 400 kişiye test yapılıyor. Kentte özellikle bayram sonrası test başvurularında ciddi artış yaşanıyor. Kalabalığın en çok oluştuğu düğünlerde tedbirlere uyulmaması nedeniyle yeni kararlar alındı.

Vali Aydın Baruş, İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, düğünlerde oluşan kalabalıklara ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Vali Baruş, düğünleri 2 saat süreyle sınırlandırdıklarını ve iki düğün arasının da yine 2 saat olacağını ifade etti.

Salon dışında yapılan düğün, nişan gibi etkinliklerin yasaklandığını belirten Vali Baruş, "Düğün, sünnet, nişan, mevlit gibi organizasyonlarda yemek verilmesi veya ikramda bulunulmasının uzun süre bir arada kalmaya, maske takmamaya, sosyal mesafeyi gözetememeye neden olacak koşulları oluşturması nedeniyle yemek ve her türlü yiyecek ikramında bulunulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir" dedi.

Vali açıkladı! Malatya'da düğünlere saat sınırlaması getirildi

BAKAN KOCA AÇIKLADI: EN ÇOK HASTA GÖRÜLEN 5 İL

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 günde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa."

Vali açıkladı! Malatya'da düğünlere saat sınırlaması getirildi

KORONA BULAŞAN TEKNİSYEN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, röntgen teknisyeni Hamza Atik'in koronavirüsle mücadelesi sırasında yaşadıklarını anlattığı mesajı paylaştı.

Koca'nın paylaşımında yer alan, koronavirüsle mücadele eden Atik'in mesajı şöyle:

"Boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı yaşamaya başladım. Çalıştığım hastanede Kovid-19 testim pozitif çıktı. İlk aklıma gelen kızım oldu. Sinek ısırsa canının yanmasına katlanamayacağım kızım bu virüsle nasıl mücadele eder diye korktum. Kızımla beraber ailemin hepsi hastalığa yakalanmış. Şükürler olsun atlattık ama kızımı düşündükçe hala içim sızlıyor. Tedbirlere uymamız, çevremizdekileri uyarmamız gerekiyor."

Vali açıkladı! Malatya'da düğünlere saat sınırlaması getirildi

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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