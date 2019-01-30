Vali Akbıyık, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İŞGEM’de incelemelerde bulundu

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ile birlikte yapımları devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi ve İş Geliştirme Merkezinin (İŞGEM) hizmet binalarında incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, çalışmaların son durumu hakkında ilgililerden bilgi alarak, yapımları devam eden hizmet binalarının hayırlara vesile olmasını diledi. Vali Akbıyık, 112 Acil Çağrı Merkezi binasının bitirilmesinin ardından olaylara daha hızlı ulaşılabileceğini belirtti. Vali Akbıyık, "Bugün 112 Acil Çağrı Merkezimizde incelemelerde bulunduk. Binamızda birtakım eksiklikler var. Bunların da bitirilmesinin ardından sağlık, emniyet, orman ve diğer bütün birimlerin çağrı merkezi olacak. Bu vesile ile gerek hasta gerek güvenlikle ilgili olsun bütün acil durumlarda en hızlı şekilde ulaşabileceğiz" dedi.

İş Geliştirme Merkezi binasında da incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, İŞGEM ile kente ekonomik canlılık kazandırılacağını dile getirerek, "Yaklaşık 5 bin metrekare alanda 34 dükkânlı sosyal tesis kurulmuş. Hakkâri'de özellikle bu dükkânların kurulması, yani iş kurulması ile işsizliğe bir nebze olsun katkı yapacak bir merkez olacak. Burası Doğu Anadolu Projesi (DAP) tarafından finanse edildi. Valiliğimiz, İl Özel İdaresi ve Hakkari Üniversitesi işbirliğinde oluşturulan bir proje tamamen faal duruma geçtiğinde, ilimize ekonomik olarak canlılık katacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA