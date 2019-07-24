Vali Akbıyık: “Devletimiz Hakkari’ye büyük önem veriyor”

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, devletin Hakkari'ye her alanda öncelik tanıdığını belirterek desteğini hiçbir zaman esirgemediğini söyledi.

Cumhurbaşkanının ifadesiyle "Kazım Karabekir Paşanın Yoldaşı" serhat şehri, medeniyet şehri, âlimler şehri, seyitler şehri Hakkâri'nin 5 bin yıl öncesine kadar uzanan tarihi geçmişe sahip olduğunu ifade eden Vali İdris Akbıyık, paha biçilemez arkeolojik ve tabi güzellikleri, yöresel kilimleri, ters lalesi, şifa kaynağı balı, Alpler'i aratmayan dağları, buzul gölleri, kendine özgü folkloru, kültürü ile Hakkari'nin adeta keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cennet olduğunu söyledi. Hakkari'de yapılan ve yapılacak hizmetlere değinen Vali Akbıyık, geçmişte olumsuz bir imaja sahip olan kentin yaylalarında, dağlarında artık terörün olmadığını, halayların çekildiği, film festivallerinin, galaların, bilim şenliklerinin, fotoğraf sergilerinin, bilimsel sempozyumların yapıldığı, kış turizminin, doğa turizminin merkezi olmaya yolunda bir şehir olduğunu söyledi.

"Hakkari modern daha yaşanılabilir bir hale gelmiştir"

Hakkari'nin gelişmesi için son zamanlarda gerek alt yapı gerekse üst yapıda, il ve ilçelerde çok önemli yatırımlar ve hizmetler yapıldığını ifade eden Vali İdris Akbıyık, "Kayyum döneminde Hakkari ile Yüksekova ilçemiz başta olmak üzere diğer ilçelerimizde su, kanalizasyon, asfaltlama gibi birçok sorun büyük ölçüde halledilmiştir. Yapılan park, bahçe gibi şehirleşme faaliyetleri sayesinde İlimiz daha modern bir yapıya bürünerek halkımız için daha yaşanılabilir bir hale gelmiştir. Diğer taraftan Cumhurbaşkanımız liderliğinde Hakkari ilimizin gelişmesi ve kalkınması için her alanda yatırımlar yapılmaktadır. Ayrıca ilimizde doğal gaz boru hattı projesi tamamlanmıştır. İnşallah ilimiz Eylül ayı itibari ile doğal gaza kavuşacaktır" dedi.

Hakkari Üniversitesi 1. etap projesi inşaatlarının devam ettiğini, 2. etabın da ihalesinin yapıldığını ifade eden Akbıyık, "Milli Eğitimle ilgili 20 adet projemizin yapımı devam etmektedir. Sadece Yüksekova'da 15 okul inşaatı yapılmaktadır. Yine Yüksekova'da 3 bin 63 TOKİ konutu yapımı, 700 polis lojmanı inşaatı devam etmektedir. Kayak merkezimizde Doğu Anadolu kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliği ile pist uzunluğu 3 bin 200 metreye çıkartılmış, telesiyej çalışması bitmek üzeredir" diye konuştu.

"Yüksekova'da Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları devam etmektedir"

Yüksekova ilçesinde de Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Akbıyık, "Güvenlik yollarımızın yapımı İl Özel İdaresi, Karayolları, TOKİ tarafından devam etmektedir. KÖYDES kapsamında daha modern köyler oluşma yolunda köylerimizin yol su kanalizasyon gibi eksikleri büyük ölçüde tamamlanmış ve gelişmesi için de çalışmalar devam etmektedir. Dilimli-Aslandağ-Beyyurdu barajları bitirilmiştir. Valiliğimiz, İl Özel İdaresi destekleri ile birçok tarımsal ve hayvancılık projeleri devam etmektedir. Aspir, Manda, Arıcılık, Hindi, Zap markası, Hakkari dokuma kilimleri, SODES projeleri 100 yataklı otel projemiz hazırlanmış ve bu yıl yapımına başlanacaktır" dedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Nehri Bölgesi inanç turizmi kapsamında Kayme Sarayı restorasyonu ve Seyyit Taha Hakkari Türbesi onarımının bitirildiğini de ifade eden Vali Akbıyık, "İlçede jandarma sosyal tesisleri ve birçok karakol binası yapımı, İŞGEM merkezimiz, 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatı bitirilmiştir. Derecik ilçemizde 20 yataklı devlet hastanesi inşaatı bitme aşamasındadır. Şu anda burada sayamadığım birçok ekonomik, sosyal ve kültürel projeler devam etmektedir" diye konuştu.

Hakkari'de yapılan hizmetler

Vali İdris Akbıyık, "Mart ayında 2 bin 800 rakımlı kayak merkezimizde 7 bin kişinin katıldığı kar festivali gerçekleşmiştir. Bunların yanı sıra ilimizde geleneksel olarak Ters Lale Kültür, Sanat, Spor ve Kitap Festivali, Uçkun Festivali, Film Festivali, Tiyatro Festivali düzenlenmektedir. Çukurca ilçemizde İçişleri Bakanımızın da katılımı ile gerçekleştirilen Fotosafari Doğa Sporları Festivali ilimizin tanıtımının yapılmasında ve Çukurcamızın markalaşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Çukurca ilçemizin adını duyuran Çukurca Kaymakamlığımız ve Kayyum Belediyemiz ortaklığında oluşturulan Zap markamızda ilimiz için önemli bir yere sahiptir. Valiliğimiz, Hakkari Üniversitemiz ve ATAM işbirliği ile ülkemizin çeşitli üniversitelerinden birçok değerli bilim adamının katılımı ile "Cumhuriyet Devrinin Serhat Bir Vilayeti Hakkâri Uluslararası Sempozyumu" gerçekleştirilmiş ve hem ilimizin tanıtılmasında hem de adının bütün kültürel yönleri ile duyurulmasında önemli bir kamusal hareket olmuştur. Sıraladığımız etkinlikler ve festivaller ilimizde gerçekleştirilen çalışmaların sadece bir kısmıdır. Bu çalışmalar artarak ve yenileri eklenerek devam edecektir. Bundan sonra Hakkarimiz terörle, gözyaşıyla değil, doğal güzellikleri, yetenekli gençleri, yapılan etkinlikleri ile anılacaktır. Bunların yanı sıra ilimiz için planladığımız ve gelişmesinde büyümesinde çok önemli olacak projeler bulunmaktadır" dedi.

Vali Akbıyık, "Halkımıza daha iyi hizmetler verebilmek adına Hakkari Futbol Sahası'nın programa alınması, sağlık alanında Hakkari merkez ve Yüksekova'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin yapımı, anjiyo merkezimizin oluşturulması, teşvik bölgeleri olarak Hakkari'nin 6. bölgede değil ayrı değerlendirilmesi, gümrük kapılarının sınır ticaretinin canlandırılması adına Umurlu - Alan sınır kapılarının açılması ve sınır ticaretinin başlatılması, dağ turizmi ve doğa turizminin canlandırılması adına cazip projeler bu çevreye çok fayda sağlayacaktır. Son olarak ilimiz çinko rezervi açısından Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Ülkemizde maalesef bir izobe tesisi bulunmamaktadır. İran'a 200-250 dolara sattığımız madeni 2500-3000 dolara tekrar satın almaktayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA