Vali Akbıyık: “Hakkari kış turizmi merkezi olacak”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Mergabütan Kayak Merkezinde yapılan otelin inşaat çalışmalarını inceleyerek, Hakkari'nin kış turizmi merkezi olacağını söyledi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve valiliğin destekleriyle turizm sektörünü kalkındırmak amacıyla Mergabütan Kayak Merkezine yapılan Sporcu Konaklama Merkezi inşa çalışmalarını yerinde denetledi. Vali Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Durak, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Süreyya Doğan, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile kayak merkezinde yapılan çalışmaları inceledi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, kayak merkezindeki otelin 50 odalı ve 120 yatak kapasiteli olacağını söyledi. Akbıyık, "Hakkari Mergabütan Kayak Merkezinde Allah'ın izni ile 2 Mayıs'ta konaklama tesisi, sporcu kamp alanı kış turizminde önemli bir yer alacak. Otelimizin bugün ilk kazmasını vurduk. Hakkari'mize, ülkemize ve Türkiye turizmine hayırlı uğurlu olsun. Buranın iki yıllık bir süresi var, ancak hedefimiz kısa sürede kayak sevenlerin hizmetine açacağız. Kayak merkezi; ilimiz ekonomisi, turizmi, sosyal, kültürel ve sporu için önemli bir yer" dedi.

"2023 yılında farklı bir Hakkari karşımıza çıkacak"

Yaptıkları projelerle 2023 yılında farklı bir Hakkari'nin ortaya çıkacağını ifade eden Vali Akbıyık, "Özellikle Sanayi Bakanımızın, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri, Hakkari Valiliği ve il özel idaresi katkılarıyla burada güzel bir tesis yapmaya gayret ediyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda pist uzunluğumuz bin 200 metre civarındaydı, 2019 yılında bunu 3 bin 500 metreye çıkardık. Burada otelle beraber inşallah kış turizmi anlamında sporcuların konaklanabileceği, ulusal ve uluslar arası etkinliklerin yapılabileceği bir kayak merkezi olacak. Hakkari'de, Hakkari dağlarında ve Mergabütan Kayak Merkezinde kar 6 ay kalıyor. Geçtiğimiz nisan ayına kadar burada kayak yaptık. 2019 yılında ise mayıs ayına kadar kar vardı. Ülkemizde birçok önemli kayak merkezi var, ancak kar fazla kalmıyor. Burada kar fazla kaldığı için civar ülkeler İran ve Irak açısından da önemli bir kış turizm merkezi olacak. Buranın en büyük sorunu olan konaklama sorununu da gidermiş olacağız. Bunun yanında başka projelerimiz de var. İnşallah 2023'e kadar çok farklı bir Hakkari karşımıza çıkacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA